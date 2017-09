Ein Polizist verteilt am Samstag Flyer in der Evakuierungszone. Ein Baby im Inkubator wird verlegt.

Am Tag vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt ist die größte Evakuierung in der Geschichte der Bundesrepublik angelaufen. Patienten aus zwei Kliniken und Altenheim-Bewohner werden in Sicherheit gebracht. Die Polizei verteilt Flyer in der Sperrzone.

Ein Großteil der Patienten des Bürgerhospitals und des Marienkrankenhauses wird am Samstag in eine andere Klinik gebracht. Das berichteten Sprecher von Polizei und Feuerwehr. "Bislang gab es keine Probleme", sagte ein Polizeisprecher.

Da rund 100 Menschen nur liegend transportiert werden können, ist das für die Hilfsorganisationen sehr aufwändig. Die komplette Evakuierung des Bürgerhospitals mit 320 Betten soll bis Samstagabend perfekt sein. Die Chancen, dass das klappt, stehen gut. "Wir haben bisher keinen einzigen Fall, wo es Reibereien oder Unverständnis gab", sagte der Ärztliche Direktor Oliver Schwenn.

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Frankfurter Westend müssen bis Sonntag 8 Uhr mehr als 60.000 Bürger ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die zu entschärfende Luftmine enthält 1.400 Kilogramm Sprengstoff.

Frühchen werden im Inkubator verlegt

Die Evakuierung betrifft auch Frühchen der größten hessischen Neugeborenenstation im Bürgerhospital. Diese werden in ihrem Inkubator in andere Kliniken verlegt. "Das ist für die Babys aber keine physische Belastung", betonte der Ärztliche Direktor Schwenn. Betroffen ist zudem ein Zentrum für Risiko-Schwangerschaften.

Auch Intensivpatienten, die beatmet werden müssen und todkranke Menschen, die palliativmedizinisch versorgt werden, müssen in andere Kliniken gebracht werden. Außer den beiden Krankenhäusern müssen noch zehn Altenheime im Sperrbezirk geräumt werden.

Einige Anwohner werden vermutlich bereits am Samstagabend ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Damit Einbrecher und andere Kriminelle das nicht ausnutzen können, will die Polizei im Vorfeld der Entschärfung mit mehr Kräften als sonst in den betroffenen Stadtteilen unterwegs sein. Zudem warfen Polizisten Flyer in die Briefkästen in der Evakuierungszone.

Am Samstag werden zudem zwei Hallen auf dem Frankfurter Messegelände, die Jahrhunderthalle und die Fraport-Arena im Stadtteil Höchst vorbereitet: Hier können bis zu 6.500 Menschen Unterschlupf finden, die während der Entschärfung nicht woanders unterkommen können.

Falls der Platz dort nicht ausreicht sollen noch einige Turnhallen und Bürgerhäuser geöffnet werden. Wer seine Wohnung nicht aus eigener Kraft verlassen kann oder Hilfe beim Transport benötigt, kann sich ebenfalls schon heute an ein Bürgertelefon wenden.

Im Radius von etwa 1,5 Kilometer um den Fundort der Bombe soll evakuiert werden. Bild © hessenschau.de

Evakuierung ab 6 Uhr morgens

Um 6 Uhr am Sonntag soll dann die Evakuierung der Sperrzone mit einem Radius von eineinhalb Kilometern beginnen. Das wird auch zu Behinderungen im Straßenverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr sorgen. Die Entschärfung der Luftmine ist zwischen 12 und 16 Uhr geplant. Um 20 Uhr soll die Sperrzone wieder freigegeben werden.

Der Zeitplan kann laut des Frankfurter Sicherheitsdezerneten Markus Frank (CDU) nur eingehalten werden, wenn die Anwohner mitspielen. "Wir können erst anfangen, wenn keine Menschen mehr in dem Radius sind", sagte er. Wen die Polizei nach 8 Uhr noch in der Sperrzone antrifft, dem erteilt sie einen Platzverweis - oder nimmt ihn gleich mit.

