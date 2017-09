Patienten des Bürgerhospitals wurden am Samstag in andere Kliniken verlegt.

Patienten des Bürgerhospitals wurden am Samstag in andere Kliniken verlegt. Bild © picture-alliance/dpa

Am Tag vor der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt ist die Evakuierung angelaufen. Klinik-Patienten und Altenheim-Bewohner wurden als erste in Sicherheit gebracht. Ein Chefarzt im Bürgerhospital ist begeistert von der "Solidarität".

Die Patienten des Bürgerhospitals und des Marienkrankenhauses in Frankfurt sind am Samstag in andere Kliniken gebracht worden. Von der größten Geburtsstation in Hessen wurde am Vormittag bereits das letzte Baby verlegt, wie Steffen Kunzmann, Chefarzt der Neonatologie im Bürgerhospital, sagte.

Die Räumung des benachbarten Marienkrankenhauses war nach Angaben der Feuerwehr am Nachmittag abgeschlossen. Zu dem Zeitpunkt warteten im Bürgerhospital noch rund ein Dutzend Patienten auf ihre Verlegung. Gegen 18 Uhr war auch die Räumung des Bürgerhospitals abgeschlossen. "Während der Transporte gab es keinerlei Komplikationen, weder organisatorisch noch medizinisch. Alle unsere Patienten sind wohlbehalten in den anderen Krankenhäusern angekommen", berichtete Oliver Schwenn, Ärztlicher Direktor des Bürgerhospitals.

"Solidarität der umliegenden Kliniken ist fantastisch"

Im Bürgerhospital begannen Mitarbeiter demnach, dieses "in eine Art Schlafzustand" zu versetzen. Medizingeräte wurden ausgeschaltet, Fenster geschlossen und die Betten für die Rückkehr der Patienten vorbereitet.

Bereits seit Donnerstag seien wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Sonntag nach und nach Neugeborene wegtransportiert worden. "Die Solidarität der umliegenden Kliniken ist fantastisch. Alle haben sofort ihre Unterstützung angeboten", erklärte Kunzmann. Insgesamt waren 20 Babys betroffen.

Auch Frühchen wurden in andere Kliniken gebracht

Die Evakuierung hatte auch Frühchen betroffen. Diese wurden in ihrem Inkubator in andere Kliniken verlegt. "Das ist für die Babys aber keine physische Belastung", betonte Schwenn.

Weitere Informationen Service für betroffene Bürger Bürgertelefon: 069/212111

Alternativ zum Bürgertelefon für Fragen rund um die Evakuierung: 115 (Sa. und So., 8-18 Uhr)

Infotelefon Bürgerhospital: 069/1500-5929 (Patienten), 069/1500-5930 (Schwangere)

Infotelefon Marienkrankenhaus: 069/79390

Feuerwehr hier , Polizei hier . Ende der weiteren Informationen

Außer den beiden Krankenhäusern müssen noch zehn Altenheime im Sperrbezirk geräumt werden. "Die Evakuierung der Altenheime wird noch länger dauern", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Laut Polizei müssen am Sonntagmorgen noch etwa 500 Personen aus Heimen und Privatunterbringungen aus der Sperrzone gebracht werden.

Wegen der Entschärfung der Bombe im Westend müssen bis Sonntag 8 Uhr laut Polizei rund 70.000 Betroffene ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Noch am Morgen war von mehr als 60.000 die Rede. So oder so ist es die größte Evakuierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Die zu entschärfende Luftmine enthält 1.400 Kilogramm Sprengstoff.

Polizei will Einbrecher abschrecken

Einige Anwohner werden vermutlich bereits am Samstagabend ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Frankfurter Feuerwehr rät via Twitter, das Zuhause "urlaubsreif" zu verlassen. Das bedeutet: Fenster geschlossen halten, Rolläden runter und Eingangstüren abschließen.

Zuvor hatten die Einsatzkräfte bei einer Pressekonferenz allerdings dazu geraten, die Rolläden oben zu lassen - damit die Polizei überprüfen kann, ob die Wohnungen leer sind. Das gilt laut Feuerwehr jetzt nicht mehr.



Damit Einbrecher und andere Kriminelle die Situation nicht ausnutzen können, will die Polizei im Vorfeld der Entschärfung mit mehr Kräften als sonst in den betroffenen Stadtteilen unterwegs sein. Zudem warfen Polizisten Flyer in die Briefkästen in der Evakuierungszone.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Am besten hinterlassen Sie Ihre Wohnung so, wie Sie es tun, wenn Sie in den Urlaub fahren. Unsere #FAQ auf https://t.co/6PMULQhfUG *aw

Für den Tag der Bombenentschärfung werden zwei Hallen auf dem Frankfurter Messegelände, die Jahrhunderthalle und die Fraport-Arena im Stadtteil Höchst vorbereitet: Hier können bis zu 6.500 Menschen Unterschlupf finden, die während der Entschärfung nicht woanders unterkommen können.

Falls der Platz dort nicht ausreicht, sollen noch einige Turnhallen und Bürgerhäuser geöffnet werden. Wer seine Wohnung nicht aus eigener Kraft verlassen kann oder Hilfe beim Transport benötigt, kann sich an das Bürgertelefon wenden.

Evakuierung am Sonntag ab 6 Uhr

Um 6 Uhr am Sonntag soll dann die Evakuierung der Sperrzone mit einem Radius von eineinhalb Kilometern beginnen. Das wird auch zu Behinderungen im Straßenverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr sorgen. Die Entschärfung der Luftmine ist zwischen 12 und 16 Uhr geplant. Um 20 Uhr soll die Sperrzone wieder freigegeben werden.

Im Radius von etwa 1,5 Kilometer um den Fundort der Bombe soll evakuiert werden. Bild © hessenschau.de

Der Zeitplan kann laut des Frankfurter Sicherheitsdezerneten Markus Frank (CDU) nur eingehalten werden, wenn die Anwohner mitspielen. "Wir können erst anfangen, wenn keine Menschen mehr in dem Radius sind", sagte er. Wen die Polizei nach 8 Uhr noch in der Sperrzone antrifft, dem erteilt sie einen Platzverweis - oder nimmt ihn gleich mit.

Weitere Informationen hr-Berichterstattung am Sonntag Auch der hr muss sein Gelände komplett räumen. Die Berichterstattung über Evakuierung und Bombenentschärfung ist aber gewährleistet. Dazu weicht der hr auf die Studios in Kassel, Wiesbaden und Darmstadt aus. Außerdem sind in Frankfurt Übertragungswagen im Einsatz.



Liveticker und Livestream bei hessenschau.de ab dem frühen Sonntagmorgen.

Das hr-fernsehen sendet am Samstagabend von 20.15 Uhr an ein "Hessen Extra". Sonderprogramm ab Sonntag 6 Uhr aus dem Übertragungswagen in Frankfurt.

Stets aktuelle Infos über die Lage in Frankfurt bietet auch der Hörfunk. hr-iNFO beginnt am Sonntag um 6 Uhr mit seinem Live-Programm. Gesendet wird aus dem Studio in Kassel. Von dort präsentieren erstmals in ihrer Geschichte hr1, hr3 und hr4 ein gemeinsames Programm. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hessenschau, 02.09.2017, 19:30 Uhr