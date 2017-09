Nach der Entschärfung der Weltkriegsbombe kehrt Frankfurt zum Alltag zurück. Die letzten Patienten sind auf dem Weg zurück in die Krankenhäuser. Das erste "Nachevakuations-Baby" kam bereits zur Welt.

Nach der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt kehren die letzten Patienten zurück in die evakuierten Krankenhäuser. Im Bürgerhospital seien die meisten Patienten schon gegen Mitternacht zurückgebracht worden, berichtete die größte betroffene Klinik am Montag. Noch nicht wieder zurücktransportiert wurden die Frühgeborenen sowie Mütter nach der Entbindung. Sie sollen im Laufe des Montags zurückkehren.

Die Besatzungen der Rettungswagen hätten zum Teil ehrenamtlich gearbeitet. Dadurch könne das Personal "heute wieder nahezu in den Normalbetrieb gehen", sagte einer der beiden Geschäftsführer, Marcus Amberger.

Geplanten Operationen liefen, die Notaufnahme sei wieder geöffnet und "im Kreißsaal erblickte bereits das erste Nachevakuations-Baby das Licht der Welt". Der andere Geschäftsführer, Wolfgang Heyl, sprach von einem "historischen Kraftakt". Um die 100 Patienten hatte das Bürgerhospital evakuieren müssen. Neben zwei Krankenhäusern waren zehn Altenheime vor der Entschärfung der Bombe geräumt worden.

Auch der Verkehr nimmt wieder seinen gewohnten Gang. Pendler konnten die A66 seit dem frühen Montagmorgen im Berufsverkehr wieder ohne Einschränkungen nutzen. "Seit 3 Uhr ist wieder alles frei", sagte ein Polizeisprecher. Ein Teil der Autobahn war am Sonntagabend auch noch Stunden nach der erfolgreichen Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesperrt.

Gegen 18.30 Uhr am Sonntag hatten die Experten Erfolg gemeldet: Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die Frankfurt seit Tagen im Atem gehalten hatte, war erfolgreich entschärft. Nachdem Dieter Schwetzler und René Bennert vom Kampfmittelräumdienst zunächst die drei Zünder entfernt hatten, mussten die Entschärfer zwei steckengebliebene Sprengkapseln lösen. Gegen 19.15 Uhr begann dann die gestaffelte Rückkehr in das abgesperrte Gebiet.

Bombe wird zersägt, Sprengstoff verbrannt

Nach dem Ausbau der Zünder und Sprengkapseln wurde die Bombe mit einem Lastwagen abtransportiert. Ein Spezialbetrieb in Niedersachsen soll die Überreste der mit 1,4 Tonnen Sprengstoff ausgestatteten Bombe entsorgen. Die Hülle wird den Kampfmittelexperten zufolge zersägt, der Sprengstoff verbrannt.

Der Chef des hessischen Kampfmittelräumdienstes, Dieter Schwetzler, zog am Sonntagabend eine positive Bilanz: "Wir hatten keine Probleme, es hat alles hervorragend geklappt, alle haben ruhig und gewissenhaft gearbeitet", sagte er im hr-fernsehen.

Auch Polizeipräsident Gerhard Bereswill zeigte sich am Abend erleichtert, es habe zwar "Irrungen und Wirrungen" gegeben, aber nachdem alle Menschen aus der Evakuierungszone gebracht wurde, habe alles "wie am Schnürchen geklappt". Am Vormittag hatten sich Polizei und Feuerwehr noch empört über das Verhalten einiger renitenter Anwohner gezeigt, die das Gebiet nicht wie vorgeschrieben geräumt hatten.

Fast 300 Platzverweise führten zu Verzögerung

Nach vorläufigen Zahlen der Polizei wurden während der Entschärfung fünf Menschen in Gewahrsam genommen. Die Zahlen könnten sich womöglich noch ändern, sagte ein Sprecher am Montag. Aktuelle Zahlen sollten auf einer Pressekonferenz am Mittag veröffentlicht werden.

Auf Twitter erklärte die Polizei, die Beamten hätten 298 Platzverweise ausgesprochen, 19 Wohnungen geöffnet und die Identität von 36 Menschen festgestellt. Teilweise hatten Menschen aufgrund von Sprachbarrieren von der Evakuierung nichts mitbekommen, sagte Bereswill.

Der Polizeipräsident war auch sauer: "Das ist ärgerlich, weil eine ganze Stadt davon betroffen ist, und einige den Eigensinn über das Allgemeinwohl gestellt haben - meiner Meinung nach eine Ungeheuerlichkeit." Einige Anwohner hätten sich zunächst versteckt und dann doch Angst bekommen und die Polizei gerufen.

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe im Frankfurter Westend hatte am Sonntagnachmittag mit zweieinhalb Stunden Verspätung begonnen. In der umfangreichsten Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik hatten bis zu 70.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Der 1,8 Tonnen schwere Blindgänger war am Dienstag bei Bauarbeiten gefunden worden.

Hessischer Rundfunk improvisiert erfolgreich

Der Hessische Rundfunk musste mit seinem Programm improvisieren, weil das Funkhaus in der Sperrzone lag. Zu den kreativen Lösungen zählte eine 15-stündige Livestrecke des hr-fernsehens vom nahegelegenen Gelände der Frankfurter Feuerwehrwache. Dabei kam das Programm auf einen Tagesmarktanteil von 22,3 Prozent in Hessen, dem höchsten Wert für einen Tag seit Februar 1995.

hessenschau.de produzierte einen Liveticker und zusammenfassende Beiträge aus dem hr-Landtagsstudio in Wiesbaden und überschritt mit 1,05 Millionen Visits erstmals die Millionengrenze. Der Sendebetrieb der hr-Hörfunkwellen wurde von Kassel aus organisiert. hr1, hr3 und hr4 sendeten erstmals ein gemeinsames Programm, das von der Hörerschaft liebevoll in "hr8" umbenannt wurde.