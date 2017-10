Igel sind eigentlich Einzeltiere. In Zierenberg lebten sie aber in viel zu engen Kisten beieinander.

Igel sind eigentlich Einzeltiere. In Zierenberg lebten sie aber in viel zu engen Kisten beieinander. Bild © Kreis Kassel

In engen Kisten, mit verschimmeltem Futter und ohne Auslauf hat ein Mann in Zierenberg Igel gehalten - trotz eines Verbots. Knapp einhundert der Stacheltiere konnten Mitarbeiter des Veterinäramts retten, für eine ähnlich große Zahl kam die Hilfe zu spät.

Viele Tiere hatten die Zustände nicht überlebt. Bild © Kreis Kassel

"Eine einzige Katastrophe" nennt Sabine Kneißl die Zustände, die ihre Mitarbeiter vom Kasseler Kreisveterinäramt am Donnerstag in Zierenberg entdeckt haben. Knapp 100 Igel retteten die Kreisangestellten aus einer illegalen "Auffangstation". Darüberhinaus fanden sie Igel-Kadaver in ähnlich großer Zahl, berichtet Harald Kühlborn, Pressesprecher im Kreishaus Kassel.

Die Vorgeschichte zu dem Fall beginnt vor einigen Jahren. 2010 hatte die sogenannte "Igel-Arche" in Zierenberg eröffnet, 2011 gab es erste Auffälligkeiten bei einer Inspektion. 2016 untersagte das Veterinäramt dem Betreiber dann, Igel zu halten und zu betreuen. Aber er hörte nicht auf. Nachbarn machten nun den Landkreis darauf aufmerksam, dass der Mann weiterhin Igel hielt.

Verschimmeltes Futter

In viel zu kleinen Plastikwannen hausten die Tiere in dem Gebäude, manche liefen frei über den kotbedeckten Fußboden. Und das, obwohl Igel in der Natur Einzelgänger sind. Das führte auch dazu, dass sich die Tiere unnatürlich stark paarten und zusätzlichen Nachwuchs produzierten, erklärt Kühlborn.

Von den unhygienischen Zuständen war auch das Igelfutter betroffen. Bild © Kreis Kassel

Zudem war das Futter für die Tiere zum Teil mit Schimmel überzogen, sagt Kneißl, manche Igel waren in Holzhäuschen eingesperrt, einige befanden sich in Agonie. Kranke Tiere wurden nicht behandelt, gesunde Igel nicht ausgewildert. Die 95 noch lebenden Igel nahm das Amt in Obhut und übergab die pflegebedürftigen einem Tierheim. Die anderen Tiere wurden ausgewildert.

Igel bereiten sich auf Winterschlaf vor

Gegen den Betreiber der Auffangstation stellten die Beamten Strafanzeige. Es gebe immer wieder Fälle, in denen Menschen anfingen, sich um Tiere zu kümmern, "und kein Ende mehr finden", sagt Kühlborn. Diese Menschen hätten oft ihr eigenes Leben nicht mehr im Griff.

Anfang Oktober sei es noch normal, dass Igel unterwegs sind und sich den Winterspeck anfressen, sagt Kühlborn, bevor sie in den Winterschlaf fallen. Es sei in der Regel nicht nötig, gefundene Igel an Auffangstationen zu geben. Erst wenn die Nächte frostig werden, solle man anfangen, sich um die Tiere zu sorgen.

