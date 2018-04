Bei Verladearbeiten ist am Donnerstag in Hofgeismar ein Kran umgekippt und auf eine Halle gestürzt. Es wurde niemand verletzt, aber der Sachschaden ist hoch. Schuld war wohl ein Kabel.

Glück im Unglück hatten am Donnerstagmittag die Mitarbeiter einer Firma in Hofgeismar (Kassel): Ein 70-Tonnen-Kran kippte bei Verladearbeiten um und fiel auf eine Fabrikhalle. Doch es wurde niemand verletzt, weder der Kranführer in der Kabine noch ein Mitarbeiter, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Halle aufhielt.

Uwe Kößler, diensthabender Einsatzleiter der Feuerwehr Kassel, sagte zu hessenschau.de, dass der Notruf gegen 11.40 Uhr einging. Der Kran war gerade dabei, eine angelieferte Maschine zu verladen, als er umkippte. Laut Polizei hatte sich ein Hydraulikkabel und damit eine Stütze gelöst und so den Unfall verursacht.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Offenbar hatte sich eine Stütze gelöst. Bild © Hessennews TV

Die Feuerwehr Hofgeismar forderte den Kranwagen der Feuerwehr Kassel an, um den umgestürzten Kran zu bergen. Allerdings reichte dessen Kapazität nicht aus. Die Bergung nimmt daher nun dieselbe Firma vor, von der auch der Unfallkran stammt. Die Arbeiten dauerten am Donnerstagabend noch an.

Der Kran hat erhebliche Schäden an Dach und Wänden der Fabrikhalle verursacht. Einsatzleiter Kößler schätzt den Schaden auf einen Betrag im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich.