Die Kriminalpolizei vor dem Haus in Künzell, in dem Vater und Sohn tot aufgefunden wurden. Bild © osthessen-news.de

Frau gab Mann und Sohn Narkosemittel in tödlicher Dosis

Neue Erkenntnisse im Fall des Todes eines Mannes und seines Sohnes in Künzell: Die Ehefrau soll die beiden mit einem Narkosemittel getötet haben. Dann versuchte sie, sich selbst zu töten.

Nach neuen Ermittlungsergebnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft war die Tötung eines Mannes und seines Sohnes in Künzell (Fulda) präzise geplant.

"Es ist zu vermuten, dass die Ehefrau, die als Anästhesie-Krankenschwester gearbeitet hat und hierdurch Zugang zu dem Anästhetikum Propofol hatte, dieses in größerer Menge bei ihrem Arbeitgeber entwendet hat, um es in der Folge zur Selbsttötung einzusetzen", teilten die Ermittler am Donnerstag mit.

Ermittler gehen von gemeinsamem Plan aus

Sie gehen davon aus, dass die Frau "zur Ausführung des gemeinsamen Planes" sowohl ihrem 51 Jahre alten Mann als auch ihrem 16 Jahre alten Sohn das Narkosemittel in tödlicher Dosis gegeben und anschließend versucht hat, sich selbst einen Zugang zu legen. Das sei "an der Beschaffenheit ihrer Venen" gescheitert.

Der Mann und der Sohn waren am Dienstag tot im Ehebett der Familie aufgefunden worden. Die 47 Jahre alte Frau überlebte schwer verletzt.

Sohn vor Narkose-Injektion betäubt?

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft müssen weitere Untersuchungen ergeben, ob der wohl an Autismus leidende Sohn in die geplante Tötung eingeweiht war "oder ob er gegebenenfalls zuvor anderweitig betäubt wurde". Es sei nicht auszuschließen, "dass das Motiv in der Belastung durch die Erkrankung des Sohnes lag".

Die Frau habe sich bisher zum Tatablauf und zum Motiv nicht geäußert. Beim Arbeitgeber des Ehemannes war ein Abschiedsbrief eingegangen. Nach Angaben der Ermittler vom Donnerstag wurde darin die Tötung mit Propofol angekündigt.

Haftbefehl wegen Totschlags

Gegen die 47-Jährige wurde "Haftbefehl wegen Totschlags zum Nachteil des Sohnes" erlassen. Sie wird den Angaben zufolge wegen akuter Suizidgefahr derzeit in einem Krankenhaus rund um die Uhr bewacht und soll demnächst in ein Justizvollzugskrankenhaus überführt werden.

Weitere Informationen HILFE BEI SUIZIDGEDANKEN Falls Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebensituationen keinen Ausweg für sich sehen: Suchen Sie sich bitte Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. Außerdem gibt es professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar, unter der Rufnummer 0800-1110111 und 0800-1110222. Über weitere Beratungsangebote für Betroffene und Angehörige informiert die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention auf ihrer Homepage. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, 4.01.2018, 15.00 Uhr