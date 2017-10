Warum hunderttausende Liter Gülle aus einer Biogasanlage bei Weilmünster in umliegende Flüsse austraten, ist weiter unklar. Doch die Fischfreunde in der Region können am Tag nach der Panne etwas aufatmen.

Am Tag nach dem Unfall laufen noch die Pumpen in Weilmünster (Limburg-Weilburg). Der verbliebene Gärrest in der defekten Biogasanlage und in den umliegenden Feldern und Gräben wird abgepumpt und gespült. Aber der größte Teil der stinkenden Brühe ging am Donnerstag buchstäblich den Bach runter: erst den Bleidenbach, von dort aus in die Weil und dann bei Weilburg-Kirschhofen in die Lahn. Von den 600.000 Litern, die in der Biogasanlage waren, konnten etwa 200.000 zurückgehalten werden, teilte der Kreisbauernverband mit. Der Rest ist im Wasser.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch völlig unklar. Eine Spezialfirma reinigt die Gewässer. Für die Anwohner bestehe keine Gefahr, teilte die Kreisverwaltung mit, die Lage in den Flüssen sei unterschiedlich. "Die Weil hat etwas abbekommen, die Lahn ist aufgrund der größeren Wassermenge nicht so stark betroffen", sagte ein Sprecher. Helmut Jung, Erster Kreisbeigeordneter von Limburg-Weilburg, sagt: "Wir haben uns die Lahn an der Mündung bei Kirschhofen angeguckt, da ist der Güllegeruch nicht wahrnehmbar."

Ammoniak kann für Lachse tödlich sein

Für die Fische wäre ein geringer Gärrest-Gehalt eine gute Nachricht. Denn im Gärrest ist der Nährstoff Ammonium enthalten. Gelangt er ins Wasser, steigt dessen Ammoniakgehalt. Insbesondere forellenartige Fische wie beispielsweise der Lachs reagieren darauf sehr sensibel - schon ein kurzer Kontakt kann für sie tödlich sein.

Das ist im Fall der Weil besonders relevant, weil seit 1995 Fischfreunde unter Betreuung des Regierungspräsidiums Gießen versuchen, Lachse in der Weil und den umliegenden Gewässern wieder anzusiedeln, nachdem er seit Ende des 17. Jahrhunderts weitgehend verschwunden war. Mehrere tausend Fische setzen Ehrenamtliche dafür jedes Jahr in den Gewässern aus, die Mittel dafür stammen von der Fischereiabgabe.

Glück im Unglück: Eigentlich hätten in diesen Tagen wieder mehrere tausend Lachse in den Gewässern ausgesetzt werden sollen. Damit wartet man jetzt noch, bis sich die Gewässer regeneriert haben, sagt Regine Schuster, die das Programm bei der Oberen Fischereibehörde am Regierungspräsidium Gießen betreut.

Problem mit Braunalgen könnte sich verschärfen

Schon jetzt habe man "den einen oder anderen toten Fisch in der Weil sehen können", sagt Helmut Jung. "Das ist schon beängstigend." Wie groß die Schäden am Ende tatsächlich sein werden, ist noch unklar - es hängt stark davon ab, wie hoch die Ammoniakkonzentration im Gewässer in der Spitze war. An den Stellen flussabwärts, an denen die Gärsaftwelle noch nicht durchgeschwappt ist, würde auch Regen noch helfen.

Jung hat noch eine weitere Befürchtung: "Es ist ja ein Dünger, der eingebracht wurde und der für ein verstärktes Algenwachstum sorgen kann." Schon jetzt sind die Braunalgen ein Problem in der Lahn. Und noch mehr Algen bedeuten noch schwierigere Bedingungen für die Fische. Allerdings beruhigt der Kreisbauernverband: Da es ein kurzfristiger Eintrag gewesen sei und die Nährstoffe zunehmend verdünnt werden, seien Auswirkungen auf die Algen "zu bezweifeln".

Sendung: hr-iNFO, 06.10.2017, 18.15 Uhr