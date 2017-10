Eine Lagerhalle für Gebrauchtwagen in Niestetal ist komplett abgebrannt. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf eine halbe Million Euro.

Der Gebrauchtwagenhändler schätzt den Schaden auf 500.000 Euro. Bild © hessennews.TV

Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 19.40 Uhr am Donnerstagabend brannte die 1.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Niestetal-Sandershausen (Kassel) bereits in voller Ausdehnung. Zum Schutz der umliegenden Häuser, darunter eine Flüchtlingsunterkunft, löste die Feuerwehr Großalarm aus. Mehrere Explosionen von Gasbehältern in der Halle erschwerten den Einsatz. Die Halle brannte vollständig aus.

Gefahr für die Anwohner bestand entgegen erster Annahmen aber nicht, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Insgesamt 120 Feuerwehrleute aus der Stadt Kassel und dem Landkreis waren an dem Einsatz beteiligt. Der Eigentümer der Lagerhalle geht davon aus, dass der entstandene Schaden rund 500.000 Euro beträgt.

Sendung: hr-iNFO, 27.10.2017, 7.00 Uhr