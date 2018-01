Die Fahrer zweier Sportwagen sollen sich auf der A66 zwischen Frankfurt und Wiesbaden mit bis zu 300 km/h ein PS-Duell geliefert haben. Beunruhigte Autofahrer riefen die Polizei. Auch in Kassel wurde die Straße mit einer Rennstrecke verwechselt.

Lamborghini Gallardo gegen Audi R8: Bei diesen Modellen geraten Autofans ins Schwärmen und normale Verkehrsteilnehmer ins Zittern. So geschehen am Samstagnachmittag auf der A66 von Frankfurt in Richtung Wiesbaden.

Wo sonst meist Schneckentempo im Berufsverkehr herrscht, rasten die zwei Luxus-Sportwagen mit bis zu 300 Stundenkilometern auf den unbeschränkten Teilstücken über die sogenannte "Route 66", wie die beiden Fahrer später freimütig zugaben.

610 vs. 560 PS

Sofort gingen bei der Autobahnpolizeistation Medenbach entsprechende Meldungen ein. Ein Autofahrer gab an, von einem der Raser durch dichtes Auffahren genötigt worden zu sein, wie die Beamten am Montag mitteilten. Nachdem er dem Drängler Platz gemacht habe, seien die beiden hintereinander fahrenden Flitzer wieder aufs Gaspedal gestiegen.

Mit 610 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h hatte der rote Audi dabei sogar leichte Vorteile gegen den orangefarbenen italienischen Nobel-Rennwagen (560 PS/324 Spitze). "Es schien, als würden sich beide Fahrzeuge ein Rennen liefern", erklärte die Polizei, die die Wagen schließlich bei Wiesbaden-Erbenheim stoppen konnte.

Die Fahrer aus Wiesbaden und Mainz bestritten ein illegales Rennen. Sie durften ihre Fahrt in ihren mehrere hunderttausend Euro teuren Fahrzeugen fortsetzen. Weitere Zeugen werden gesucht.

Posern die Schlüssel abgenommen

Zumindest vorübergehend aus dem Verkehr gezogen wurden indes die Wagen von sieben Auto-Posern in Kassel. Die Männer zwischen 18 und 41 Jahren beschleunigten laut Polizei in der Nacht zum Samstag ihre BMWs mitten in der Innenstadt immer wieder mit heulenden Motoren und deuteten abrupte Fahrstreifenwechsel an - ähnlich Rennfahrern beim Aufwärmen der Reifen.

Um ein mögliches Rennen zu verhindern, ließen die Beamten die Männer ihre Autos abstellen und nahmen ihnen die Autoschlüssel für einen Tag ab. Ob gegen die Halter ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr oder anderer Straftaten eingeleitet wird, ist noch unklar.

