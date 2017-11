Frau muss nach Explosion in Mietshaus in Psychiatrie

Es war eine Verzweiflungstat: Eine Frau hatte in Sinn in einem Mehrfamilienhaus eine Gasexplosion ausgelöst. Das Landgericht Limburg ordnete nun ihre Unterbringung in der Psychiatrie an.

Das Landgericht Limburg verurteilte die 41-Jährige unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Das Urteil fiel bereits am Freitag, wurde jedoch erst am Montag bekanntgegeben.

Im Februar hatte die dreifache Mutter in ihrem Wohnhaus in Sinn (Lahn-Dill) eine Gasexplosion ausgelöst, mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Ihre Ehe sei zerrüttet und die finanzielle Situation der Familie aussichtslos gewesen, hatte die Angeklagte in dem Verfahren gesagt. Als dann die Zwangsräumung drohte, habe sie sich das Leben nehmen wollen.

Seit der Explosion ist das Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Die Frau hatte sich bei der Tat, bei der sie allein in der Wohnung war, unter anderem einen Arm gebrochen. Sie wird seitdem stationär in der Psychiatrie behandelt. Zwei Mieter in dem Haus erlitten damals eine Rauchgasvergiftung. Die 41-Jährige hatte sich in dem Prozess tränenreich bei den Opfern entschuldigt.