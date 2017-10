Ein 34-Jähriger ist für den Angriff auf seine Ex-Freundin vom Landgericht Darmstadt zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter glaubten ihm seine Version nicht, rückten dennoch vom Vorwurf des versuchten Totschlags ab.

Ein Gerangel, an dessen Ende ein 34-Jähriger aus Versehen seine Ex-Freundin anstatt sich selbst mit einem Schießkugelschreiber verletzt? Diese Version des Angeklagten fand beim Darmstädter Landgericht keinen Anklang. Der Mann wurde am Freitag für den Angriff auf seine ehemalige Lebensgefährtin zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die Kammer befand den 34-Jährigen am Donnerstag schuldig, im Februar dieses Jahres im Streit auf die Frau geschossen zu haben. Ein Tötungsvorsatz sei aber nicht erkennbar. "Den Willen, einen Menschen zu töten, können wir ihm nicht unterstellen", sagte der Vorsitzende Richter Volker Wagner.

Gericht rückt von Anklage ab

Das Gericht rückte von der Anklage wegen versuchten Totschlags ab und verurteilte den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Die anderen Prozessbeteiligten nahmen das Urteil an.

Das Opfer war im Februar in Rüsselsheim von dem Schuss am Hals getroffen und schwer verletzt worden. Die Frau musste operiert werden, das Projektil hatte einen Halswirbel zertrümmert und war hinten wieder ausgetreten. Die drei minderjährigen Kinder des getrennt lebenden Paares hielten sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung auf.

Schießkugelschreiber sehen wie Schreibgeräte aus, sind aber verbotene Waffen. Sie können mit einer Patrone geladen werden, bei manchen Modellen mit Platz- oder Tränengaspatronen.

