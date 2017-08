Ein Auto mit Wohnwagenanhänger ist am Donnerstagmorgen auf der A7 bei Kassel mit einem Lkw zusammengestoßen. Vier Menschen wurden verletzt. Es bildete sich schnell ein langer Rückstau.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Zwei Erwachsene, drei Kinder und ein Hund saßen in dem Auto mit Wohnwagenanhänger, das am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr in den schweren Unfall verwickelt war. Laut Polizei fuhr das Wohnwagengespann auf der A7 Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Lutterberg von der mittleren auf die rechte Spur und kollidierte dort mit einem Lastwagen. Der Wohnwagen kippte dabei um und wurde völlig zerstört.

Vier der Pkw-Insassen seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete die Polizei. Genaueres sei noch nicht bekannt, es bestehe aber bei niemandem Lebensgefahr.

Zwei Fahrspuren in Richtung Norden wurden für die Bergungsarbeiten gesperrt, der Verkehr läuft über die rechte Fahrspur und den Standstreifen. Schnell bildete sich ein rund zehn Kilometer langer Stau, der bis zum Kreuz Kassel-Mitte zurückreicht.