Ein Knall hat einige Menschen in Rödermark aufgeschreckt. Ein explodierter Blindgänger, dachte die Polizei zunächst. Doch am Ende stellte sich heraus, dass die Erde in Südhessen leicht gebebt hat.

Ein leichtes Erdbeben war in Rödermark und Umgebung zu spüren. Bild © Screenshot HLNUG

Mehrere Anrufe gingen am Dienstagvormittag bei der Polizei in Südhessen ein: Menschen aus Rödermark und Umgebung berichteten von einem Knall im Wald, den sie gehört hätten. "Wir haben da zunächst an einen Blindgänger gedacht", sagte Polizeisprecher Rudi Neu hessenschau.de am Mittwoch. Doch schnell stellte sich heraus, dass die vermeintliche Explosion ein kleines Erdbeben war.

Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) berichtete, hatte das Beben am Dienstagmorgen um 9.15 Uhr sein Epizentrum in Rödermark (Offenbach) und eine Stärke von 2,5. Da das Beben seinen Ursprung in einer Tiefe von 14 Kilometern hatte, war es an der Oberfläche nur leicht zu spüren, sagte Matthias Kracht vom Erdbebendienst beim HLNUG. "Ein Beben vergleichbarer Stärke gibt es etwa fünf bis sechs Mal pro Jahr in Hessen", sagte Kracht.

Im Vergleich zu der kleinen Erdbebenserie in und um Darmstadt im vergangenen Herbst hätten sich in diesem Fall nur ganz wenige Menschen beim HLNUG gemeldet, berichtete Kracht. Schäden hat das Beben keine verursacht.

Sendung: maintower, hr-fernsehen, 06.09.2017, 18:00 Uhr