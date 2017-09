Ein leichtes Erdbeben hat am Donnerstagmorgen Menschen in Südhessen aus dem Bett geschmissen. Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie verzeichnete wenig später noch ein Nachbeben.

"Fühlte sich an, als sei unser Heizkessel in die Luft geflogen. Jetzt bin ich wach, ansonsten alles gut", schrieb eine Frau am Donnerstagmorgen bei Twitter. So wie sie waren auch andere Bürger im Kreis Darmstadt-Dieburg aufgeschreckt. Grund war ein leichtes Erdbeben, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitteilte.

Laut HLNUG hatte das Beben um 5.39 Uhr eine Stärke von 2,5. Seinen Ursprung hatte es in einer Tiefe von drei Kilometern. Epizentrum des leichten Erdbebens war in Waschenbach, einem Ortsteil von Mühltal. Zu spüren war es nach Angaben eines Polizeisprechers auch noch leicht in Darmstadt: "Als würde ein schwerer Lkw vorbeifahren." Um kurz nach 7 Uhr vermeldete das HLNUG ein leichteres Nachbeben der Stärke 1,80.

Beben dieser Größenordnung kein Einzelfall

Im Kreis Darmstadt-Dieburg seien vereinzelt Anrufe bei Polizei und Rettungsleitstellen eingegangen, sagte der Sprecher. Schäden habe es nach ersten Erkenntnissen aber nicht gegeben.

Mo♫ika ♬aria @3mausimhaus Leichtes #Erdbeben in Südhessen. Fühlte sich an, als sei unser Heizkessel in die Luft geflogen. Jetzt bin ich wach, ansonsten alles gut.

Erdbeben dieser Größenordnung finden nach Angaben des HLNUG etwa fünf bis sechs Mal pro Jahr in Hessen statt. Zuletzt war das Anfang September der Fall, als in Rödermark (Offenbach) ein Beben der Stärke 2,5 zu spüren war.

Hinweis: Das HLNUG hatte zunächst 2,6 als Stärke des Bebens angegeben, korrigierte den Wert später aber auf 2,5. Aus technischen Gründen wird Ober-Ramstadt als Epizentrum angegeben. Nach Angaben eines Sprechers lag das Epizentrum jedoch bei Mühltal. Das Beben fand in drei Kilometern Tiefe statt und nicht wie zunächst angegeben sieben Kilometern Tiefe.

Sendung: hr-iNFO, 28.9.2017, 7 Uhr