Die Shisha-Bar in Gießen nach der Explosion Bild © picture-alliance/dpa

Knapp zwei Monate nach der mutwillig herbeigeführten Explosion einer Shisha-Bar in Gießen ist auch der letzte mutmaßliche Täter gefasst. Sein bester Freund gab entscheidende Hinweise. Den Verdächtigen droht bis zu lebenslange Haft.

Die Ermittlungen im Fall der explodierten Gießener Shisha-Bar stehen vor dem Abschluss. "In den nächsten zwei Monaten ist mit einem Ergebnis zu rechnen", sagte Staatsanwalt Thomas Hauburger am Freitag zu hessenschau.de.

Tags zuvor konnten die Ermittler den vierten und damit wahrscheinlich letzten mutmaßlichen Täter ermitteln. Der 19-Jährige wurde an seinem Wohnsitz im baden-württembergischen Öhringen festgenommen. Man gehe nicht davon, dass weitere Personen in den Fall verstrickt seien, erklärte die Anklagebehörde.

Versicherungsbetrug als Motiv

Bei der durch ein gelegtes Feuer verursachten Explosion waren Anfang August elf Menschen verletzt worden. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Das an die Bar angrenzende Wohnhaus ist bis heute unbewohnbar.

Der 22 Jahre alte Besitzer der Bar soll die Tat in Auftrag gegeben haben, um die Versicherungssumme zu kassieren. Der Mann aus Reiskirchen sitzt ebenso wie ein verdächtiger 23-Jähriger aus Fernwald seither in U-Haft. "Sie schweigen weiterhin zu den Vorwürfen", sagte Hauburger.

Schwerverletzter gibt Hinweise

Ein dritter mutmaßlicher Täter war bei der Explosion schwer verletzt und ins künstliche Koma versetzt worden. Der 22-Jährige sei mittlerweile auf dem Weg der Besserung und in ein Gefängniskrankenhaus verlegt worden, so die Staatsanwaltschaft. Bei seiner Vernehmung habe der geständige Mann Hinweise auf den nun festgenommenen und in U-Haft sitzenden 19-Jährigen geliefert.

Beide stammen aus Öhringen. "Sie sind beste Kumpels", erklärte der Staatsanwalt. Auch der 19-Jährige, dessen DNA-Spuren am Tatort gefunden wurden, habe gestanden.

Gegen den Bar-Besitzer wird wegen Anstiftung zum versuchten Mord sowie schwerer Brandstiftung, gegen die drei anderen wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung ermittelt. Laut Gesetz stehe auf Mordversuch eine lebenslange Strafe, so Hauburger. Bei einer Milderung der Strafe drohen drei bis 15 Jahre Haft.

