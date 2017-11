Linienbus in Frankfurt

Linienbus in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Linienbus in Frankfurt offenbar mit Präzisionsschleuder beschossen

Lauter Knall und Einschussloch in der Scheibe: In Frankfurt ist ein Linienbus beschossen worden. Der Schütze benutze dazu offenbar eine Präzisionsschleuder mit einer Metallkugel.

In der Nähe der Haltestelle "Barbarossastraße" im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim ist am Samstagabend ein Bus von einem Geschoss getroffen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Lauter Knall und Einschussloch

Gegen kurz vor 19 Uhr nahmen demnach Fahrgäste einen lauten Knall wahr. Der Fahrer hielt an und stellte auf der linken Fahrzeugseite ein Einschussloch in einer Scheibe fest. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei konnte am Tatort eine Metallkugel sicherstellen, die im Rinnstein lag. Die Beamten vermuten, dass es sich um das Geschoss einer Präzisionsschleuder handelt.

Präzisionsschleuder eine "sehr gefährliche" Waffe

Mit einer Präzisionsschleuder können Geschosse mit hoher Geschwindigkeit ziemlich zielgenau abgeschossen werden. "Das ist sehr gefährlich. Es ist Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist", sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de.

Erst vor gut einem Monat hatten bislang unbekannte Schützen mit einem Luftgewehr in Frankfurt auf einen ICE geschossen. Auch hier wurde eine Scheibe beschädigt, verletzt wurde niemand.