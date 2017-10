Lkw fährt in Stauende - ein Toter, drei Schwerverletzte

A5 bis Dienstagmittag gesperrt Lkw fährt in Stauende - ein Toter, drei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Lkw auf der A5 in Südhessen ist ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Die Autobahn ist in Richtung Norden wegen Bergungsarbeiten bis Dienstagmittag gesperrt.

Die Unfallstelle in der Nacht auf der A5. Bild © Michael Seeboth (hr)

Am Ende eines kilometerlangen Staus kam es Dienstagfrüh gegen 2 Uhr auf der A5 bei Pfungstadt in nördlicher Richtung zu einem tödlichen Auffahrunfall. Zwischen den Abfahrten Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim (Bergstraße) fuhr ein Sattelzug ungebremst auf das Stauende auf. Das Führerhaus wurde nach Angaben der Polizei zerstört, der 64 Jahre alte Fahrer aus Ungarn kam dabei ums Leben.

Lebensgefährlich verletzter Mann aus Bayern

Durch den Aufprall wurden drei weitere Lkw am Stauende aufeinander geschoben. In einem Sattelzug, auf den der Unfallverursacher direkt aufgefahren war, wurden ein 36-Jähriger und eine 34-Jährige aus Litauen schwer verletzt. In einem dritten beteiligten Lkw erlitt der 62 Jahre alte Fahrer aus Bayern lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer des vierten beteiligten Lkw blieb unverletzt.

Ursache des Staus, in dessen Ende der Sattelschlepper gekracht war, war ein Unfall zwischen zwei Autos rund eineinhalb Stunden zuvor.

A5 voraussichtlich bis Mittag gesperrt

Am Unfallort war ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten im Einsatz - auch ein Rettungshubschrauber. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf rund 130.000 Euro.

Die A5 sollte laut Polizei noch bis Dienstagmittag wegen Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim in Richtung Norden gesperrt bleiben. Umleitung: Ab Bensheim über die B47 zur Anschlussstelle Lorsch an der A67.

Sendung: hr-iNFO, 03.10.2017, 8.00 Uhr