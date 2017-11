Der Unfall ereignete sich auf einem Autohof in Kirchheim.

Bild © TVnews-Hessen

Unfall auf Autohof in Kirchheim

Ein Lastwagenfahrer hat bei einem Unfall auf einem Autohof in Kirchheim tödliche Verletzungen erlitten. Der 48-Jährige wurde zwischen zwei Lkw eingeklemmt.

Beim Rangieren zweier Lastwagen auf einem Autohof in Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) ist in der Nacht zum Mittwoch ein 48 Jahre alter Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte er mit einem Kollegen die Auflieger ihrer beiden Sattelzüge tauschen wollen.

Beide standen hinter ihren Lkw, als sich plötzlich ein Sattelzug auf dem laut Polizei minimal abschüssigen Gelände in Bewegung setzte und wegrollte. Der 48-Jährige lief an der Fahrerseite des rollenden Lasters entlang. Vermutlich habe er noch in das Führerhaus gelangen wollen, um den Sattelzug zu stoppen, teilte die Polizei weiter mit.

Dabei geriet er zwischen die beiden Auflieger, wurde eingeklemmt und tödlich verletzt.

