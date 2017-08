Die Unfallstelle am Frankfurter Kreuz glich einem Trümmerfeld.

Tödlicher Unfall am Frankfurter Kreuz

Bei einem Unfall auf der A5 am Frankfurter Kreuz ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Ein Lastwagen hatte den Wagen der Frau in einer Abfahrt in zwei Stücke gerissen. Auch bei Darmstadt ist die Autobahn voll gesperrt.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr auf der Verbindung von der A5 aus Richtung Norden zur A3 nach Würzburg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Lkw-Fahrer im zweispurigen Baustellenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit einem parallel fahrenden Pkw.

Fahrerin hatte keine Chance

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in der Mitte auseinander gerissen. Während der Lkw auf der seitlichen Betontrennwand zum Stehen kam, landete ein Teil des Autos vor und der andere Teil hinter der Absperrung. Die Fahrerin hatte keine Chance und starb noch an der Unfallstelle.

Die Autobahn-Verbindung wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei empfiehlt eine Umfahrung ab Flughafen-Nord über die B43 Richtung Kelsterbach oder über die Anschlussstelle Zeppelinheim. Der Fernverkehr kann auch ab dem Bad Homburger Kreuz über die A661 zum Offenbacher Kreuz ausweichen.

Vollsperrung wegen Malzsirup

Auch in der Gegenrichtung kam es ein paar Kilometer weiter südlich zu einer Vollsperrung der A5. Hier hatte ein Lastwagen gegen 4.45 Uhr zwischen Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz ein mit Malzsirup gefülltes Fass verloren. Rund 300 Liter der vornehmlich als Backmittel verwendeten klebrigen Flüssigkeit verteilten sich auf die Fahrbahn.

Eine Fachfirma war stundenlang mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt. Die Autobahn blieb inklusive der Auffahrt Eberstadt bis zum Mittag hinein gesperrt. Im Berufsverkehr kam es zu langen Staus. Auch die empfohlene Ausweichstrecke über die A67 war überlastet.