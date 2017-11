Löwen in Frankfurt sollen mehr Platz bekommen - und Nachwuchs

Doppelt so viel Fläche sollen die beiden Löwen in Frankfurt erhalten. Und den könnten sie auch brauchen. Der Zoo hofft auf baldige Löwenbabys, und die Anzeichen dafür stehen gut.

Kaum ist der asiatische Löwe Kumar in Frankfurt eingezogen, soll seine Unterkunft auch schon wieder renoviert werden. Die Pläne sollten ihn aber freuen: Er und seine Partnerin Zarina sollen doppelt so viel Platz bekommen, und der Wassergraben soll weg. Das gab Zoodirektor Manfred Niekisch am Montag bekannt.

Das Gelände soll dann auch den neuen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Die Zoobetreiber müssen die Außenanlage nach diesen Richtlinien bei Bedarf in zwei Bereiche trennen können - eine wichtige Voraussetzung für die Zucht der bedrohten Art. Bisher lassen sich die Löwen auch schon voneinander trennen, aber dann hat einer der beiden nur den Innenbereich, erläutert Zoosprecherin Caroline Liefke.

Paar ist sich "schon sehr nah gekommen"

Zudem hoffen die Zoomitarbeiter auf Löwennachwuchs, und zwar schon deutlich vor dem Ende der auf zwei Jahre angelegten Spendenkampagne, die den Ausbau des Geheges finanzieren soll. Zumindest theoretisch stehen die Chancen auf Löwenbabys nicht schlecht: Der im September vorgestellte Kumar und Zarina haben sich nicht nur schnell aneinander gewöhnt, sondern sind sich schon "ganz, ganz nahe gekommen", sagte Niekisch.

Ob die Paarung erfolgreich war, dürfte erst Anfang 2018 klar sein. Denn Löwinnen haben eine Tragezeit von rund dreieinhalb Monaten. Vor allzu großen Erwartungen warnte Niekisch am Montag: "Das wäre Zarinas erster Wurf - da kann bei Löwen auch was schief gehen."

Die Eishockey-Löwen unterstützen den Umbau

Die Kosten für den Umbau des Geheges sind auf 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Einen ersten Grundstock legte die Stiftung Zoo Frankfurt mit einer Spende von 75.000 Euro. Auch die Eishockey-Löwen Frankfurt sind dabei und unterstützen die Kampagne.

Sendung: hr1-Start, 6.11.2017, 8.45 Uhr