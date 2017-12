In Offenbach ist die Leiche eines Mannes aus dem Main geborgen worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Polizei rätselt über den Fund einer Leiche im Main in Offenbach. Es handele sich um einen Mann, der um die 60 Jahre alt sei, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Eine Zeugin habe den Toten gegen 16 Uhr in der Mainschleife entdeckt und die Polizei verständigt.

Von den Beamten sei die Leiche dann geborgen worden. Die Identität des Mannes stehe noch nicht fest, so die Polizei. Unklar sei auch noch, wie er zu Tode kam. Näheres dazu könne frühestens an diesem Freitag gesagt werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Sendung: hr-iNFO, 28.12.2017, 21.00 Uhr