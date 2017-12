Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt erhebt Anklage gegen Malik F., der früher an der TU Darmstadt promovieren wollte. Er soll vorgehabt haben, eine Bombe zu bauen und damit einen Anschlag zu verüben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat den ehemaligen Doktoranden der TU Darmstadt, Malik F., wegen Terrorverdachts am Oberlandesgericht angeklagt. Das teilte eine OLG-Sprecherin auf Anfrage von hr-iNFO am Donnerstag mit. Dem 37-Jährigen würden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Nötigung vorgeworfen.

Laut Anklage hat sich der Syrer Anleitungen zum Bau eines Schalldämpfers für Langwaffen und zur Herstellung von Spreng- und Brandvorrichtungen beschafft. Nach Überzeugung der Ermittler wollte der ehemalige Promotionsstudent eine Bombe bauen, um damit einen Terroranschlag zu verüben.

Außerdem soll er Videos bei Facebook und in Youtube veröffentlicht haben, um Mitglieder und Unterstützer für die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zu werben. Nachdem seine Werbung für den IS bekannt wurde, hatte ihn die Technische Universität Darmstadt Anfang 2016 ausgeschlossen. Malik F. wollte an der Hochschule seine Promotion im Fach Mathematik beenden.

Im Gefängnis Mithäftling genötigt

Seit Februar dieses Jahres sitzt Malik F. in Untersuchungshaft, nachdem er in seiner Wohnung in Weiterstadt festgenommen worden war. Im Gefängnis soll er einen Mithäftling genötigt haben, sich zum Islam zu bekennen. Dem Vernehmen nach soll dieser das aus Angst vor dem Angeklagten auch getan haben. Malik F. habe dem Mann auch Geld dafür geboten, dass er sich am so genannten "Kampf gegen die Ungläubigen" beteilige.

Ob und wann ein Prozess gegen den 37 Jahre alten Ex-Studenten geführt wird, steht noch nicht fest. Denn die Richter haben die Anklage noch nicht zugelassen. Noch bis Ende Januar hat der Verteidiger von Malik F. Zeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

