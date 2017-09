Eine Condor-Maschine am Boden (Archivbild)

Eine Condor-Maschine am Boden (Archivbild) Bild © picture-alliance/dpa

Pannenserie beim Ferienflieger Condor: Erneut ist eine Maschine auf Mallorca stundenlang am Boden geblieben. Der Flug landete mit elf Stunden Verspätung in Frankfurt. Dazu kommen Gerüchte über übergriffige Piloten.

Schon wieder ist eine Maschine des Ferienfliegers Condor auf Mallorca gestrandet. Das Flugzeug hob am Dienstag erst mit fast elfstündiger Verspätung in Richtung Frankfurt ab, wie am Freitag bekannt wurde.

Grund der Panne sei ein Defekt der Antennenanlage gewesen, sagte ein Condor-Sprecher. Nach der Reparatur sei die Maschine wie geplant in Frankfurt gelandet. Allerdings mussten die Passagiere des Flugs 1503 auch eine längere Flugzeit ertragen.

"Die hatten richtig Pech"

Denn laut Deutscher Flugsicherung (DFS) in Langen (Offenbach) sorgten sowohl ein Streik der Fluglotsen in Frankreich als auch ein Gewitter über dem Zielflughafen für Verzögerungen. "Die hatten richtig Pech", sagte eine DFS-Sprecherin. Wieviele Menschen an Bord waren, wurde zunächst nicht bekannt.

Erst am Wochenende hatten mehr als 300 Condor-Passagiere auf Mallorca festgesessen. Ihre Maschinen nach Düsseldorf und Köln hatten 30 und 50 Stunden Verspätung. Zugleich saßen mehr als 90 Passagiere in Frankfurt fest.

Grund für die häufigen Verzögerungen im Sommer sind nach Einschätzung von Experten die engen Taktungen. "Wenn dann eine Maschine der Flotte ausfällt, hat das immer Auswirkungen auf den Rest der Flotte", sagte der Condor-Sprecher.

Stewardessen beim Sex gefilmt?

Doch nicht nur Flugzeug-Pannen beschäftigen das Unternehmen derzeit. Nach einem Bericht des Magazins Focus sollen Condor-Piloten Stewardessen heimlich beim Sex gefilmt haben, sowohl im Flieger als auch außerhalb. Die Aufnahmen sollen anschließend im Pilotenkreis herumgereicht worden sein.

Man prüfe die Gerüchte über eine Sex-Affäre in der Belegschaft. Es gebe derzeit jedoch keinerlei Belege oder Aussagen, die Ansatzpunkt für eine dienst- oder strafrechtliche Verfolgung sein könnten, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Die Belegschaft sei zunächst per Rundschreiben "unmissverständlich über die Missbilligung und rechtlichen Konsequenzen durch das Unternehmen informiert" worden. Man werde "jeglichem Anfangsverdacht rigoros" nachgehen.

