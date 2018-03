Die Feuerwehr am Einsatz Galluswarte.

Der Mann, der am Dienstag in Frankfurt an der S-Bahnstation Galluswarte zwischen den Bahnsteig und eine einfahrende S-Bahn fiel, ist tot. Ärzte konnten ihn nicht mehr retten. Der Bahnhof war nach dem Unfall lange gesperrt.

An der Frankfurter S-Bahn-Station Galluswarte ist am Dienstag ein Fahrgast zwischen einen Zug und den Bahnsteig geraten und eingeklemmt worden. Nach Angaben der Bundespolizei sahen Zeugen, wie der 37-Jährige gegen 17 Uhr auf dem Bahnsteig strauchelte und stürzte, als die S-Bahn gerade einfuhr.

40 Helfer - Spezialkräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienst - waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers im Einsatz. Das Opfer wurde nach einer Dreiviertelstunde schließlich befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Mann am Abend, wie die Bundespolizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.

Die Station wurde für den Zugverkehr gesperrt. Dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zufolge kam es auf den Linien S3, S4, S5, S6 sowie RE40, RB34, RE98 und RE99 zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen. Gegen 19.20 Uhr meldete der RMV das Ende der Sperrung.