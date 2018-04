In diesem Haus wurde die Frau am Donnerstagmorgen gefunden.

Gewaltverbrechen in Langen

Eine 39-Jährige ist am frühen Donnerstagmorgen tot in ihrem Haus in Langen gefunden worden. Ihr Mann gestand, sie getötet zu haben - offenbar während die beiden Kinder im Haus schliefen.

Ein 46-Jähriger war am Donnerstag gegen 7 Uhr bei der Polizei in Langen (Offenbach) erschienen und hatte erklärt, seine Frau sei gestorben. Die Polizisten fanden die leblose 39-Jährige anschließend im Haus des Paares.

Im Lauf der Vernehmung gestand der Mann, die Frau getötet zu haben - wie, wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht sagen. Die Leiche wird nun untersucht. Das Ergebnis soll am Freitag vorliegen.

Kinder schliefen im Haus

Schon in einer ersten Mitteilung hatte die Polizei erklärt, dass die Frau offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei. Die Hintergründe der Tat sind aber noch unklar.

Die beiden Kinder des Paares im Alter von 13 und 16 Jahren seien ebenfalls im Haus gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Sie hätten aber zur Tatzeit geschlafen und kämen daher nicht als Zeugen infrage.

