Ein Mann ist in Frankfurt bei einer Explosion schwer verletzt worden. Der 45-Jährige hatte mit selbst hergestelltem Sprengstoff hantiert.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Polizei und Rettungskräfte waren am Dienstagabend in Frankfurt-Preungesheim im Einsatz: In einem Mehrfamilienhaus gab es eine schwere Explosion, wie eine Polizeisprecherin hessenschau.de am Mittwoch sagte. Ein 45 Jahre alter Mann hatte demnach in einer Wohnung Sprengstoff selbst hergestellt. Einen extremistischen Hintergrund gebe es nicht, sagte die Sprecherin.

Der Mann verlor bei der Explosion ein Auge und sein Gehör, eine Hand musste amputiert werden. Andere Hausbewohner wurden nicht verletzt. Das Haus wurde kurzzeitig evakuiert, während die Polizei nach weiteren Sprengmitteln und Chemikalien suchte. Die Wohnung ist unbewohnbar.

