Vorfall in Mehrfamilienhaus in Marburg

Vorfall in Mehrfamilienhaus in Marburg Mann muss nach Messerattacke auf Nachbar in Psychiatrie

Nachdem ein 25 Jahre alter Mann in Marburg seinen Nachbarn mit einem Küchenmesser niedergestochen hatte, ist er in die Psychiatrie eingewiesen worden. Für die Ermittler sind in dem Fall noch viele Fragen offen.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der 25 Jahre alte Mann, der in der Nacht zum Mittwoch in Marburg seinen Nachbarn mit einem Küchenmesser attackiert und schwer verletzt haben soll, ist in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Der Mann sei gewaltsam in die Wohnung des 20 Jahre alten Opfers eingedrungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zuvor mit. Mehrfach habe der 25-Jährige auf den jungen Mann eingestochen. Der Verletzte kam in die Uniklinik.

Auslöser für Angriff unklar

Beide Männer bewohnen ein Mehrfamilienhaus in Marburg-Cappel. Die Hintergründe für die Tat waren auch am Donnerstag noch unklar. So gebe es bisher noch keine Hinweise zum Auslöser des Angriffs. Ob es sich um einen Nachbarschaftsstreit handelte und in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen, werde aktuell noch ermittelt. Der 25-Jährige wurde kurz nach der Attacke festgenommen.

Sendung: YOUFM, 2.11.2017, 10 Uhr