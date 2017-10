Mann nach Messerattacke auf Ex-Partnerin in U-Haft

Vor den Augen der gemeinsamen Kinder hatte ein Mann am Wochenende seine Ex-Partnerin niedergestochen und lebensbedrohlich verletzt. Nun ist Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erlassen worden.

Auf dem Bahnhofsvorplatz in Limburg soll er mehrfach soll er mit einem Messer auf seine getrennt von ihm lebende Frau eingestochen haben: Ein 37-Jähriger sitzt zwei Tage nach dem Angriff vom Samstagabend in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vorwurf: versuchter Totschlag.

Der Tat war nach den bisherigen Ermittlungen ein Sorgerechtsstreit vorausgegangen. Die 35 Jahre alte Frau hatte laut Polizei einem Treffen am Bahnhof zugestimmt. Dort wollte ihr Ex-Partner die gemeinsamen Kinder im Alter von zehn und acht Jahren sehen. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der Mann mehrfach zugestochen haben soll. Auch die zehnjährige Tochter wurde leicht verletzt beim Versuch, ihrer Mutter zu helfen.

Zustand der Verletzten stabil

Die 35-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen an der Lunge. Ihr Zustand konnte im Krankenhaus stabilisiert werden. Der Beschuldigte konnte nach kurzer Flucht noch am Samstagabend festgenommen werden. Die Kinder kamen bei Bekannten unter.