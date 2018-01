Ein 47 Jahre alter Arbeiter ist bei einem Unfall in einem Bad Hersfelder Unternehmen ums Leben gekommen. Eine defekte Sortiermaschine wurde ihm zum Verhängnis.

Der tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich bereits am Samstagmittag in einem Unternehmen für Oberflächentechnik in Bad Hersfeld. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde dabei ein 47 Jahre alter Arbeiter in einer Sortiermaschine für Schrauben eingeklemmt. Obwohl seine Kollegen sofort die Stromzufuhr stoppten und den bewusstlosen Mann befreiten, konnte der alarmierte Notarzt trotz Reanimierungsversuchen kurze Zeit später nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ersten Ermittlungen zufolge sei die Maschine ursprünglich wegen eines Defekts ausgefallen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Fulda am Montagnachmittag zu hessenschau.de. Der 47-Jährige habe sie offenbar gemeinsam mit Hilfe eines Kollegen genauer inspizieren wollen. Was dann passiert sei, sei noch unklar. Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherheit beim Regierungspräsidium in Kassel wurde in die Ermittlungen eingeschaltet.

Sendung: youfm, 08.01.2018, 12.00 Uhr