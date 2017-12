Ein 49-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin bemerkte den verunglückten Wagen im Straßengraben.

Ein 49-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in der Nähe von Taunusstein (Rheingau-Taunus) tödlich verunglückt. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass eine Frau gegen 22 Uhr an der Straße zwischen dem Taunussteiner Ortsteil Wingsbach und Hohenstein-Strinz-Margarethä ein Auto im Straßengraben bemerkte. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und nicht mehr ansprechbar. Die Frau alarmierte die Einsatzkräfte.

Wiederbelebungsversuche scheitern

Die Freiwillige Feuerwehr befreite den Verunglückten aus dem Auto. Der 49-Jährige aus Strinz-Margarethä verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

Warum er auf der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist noch völlig unklar. Weder Glatteis noch überhöhte Geschwindigkeit könnten als Ursache ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher.

Sendung: hr-iNFO, 10.12.2017, 7 Uhr