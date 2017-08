Ein 73 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend in Frankfurt bei einem Brand ums Leben gekommen. Das Feuer war in seiner Wohnung ausgebrochen.

Gegen 20 Uhr am Mittwochabend rief ein automatischer Rauchmelder die Feuerwehr in den Frankfurter Stadtteil Gallus. Die Einsatzkräfte konnten den Brand in der Wohnung zwar binnen weniger Minuten löschen, aber für den 73 Jahre alten Bewohner kam jede Hilfe spät. Der Mann erstickte laut Polizei vermutlich am Qualm des Feuers.

Mehr als 40 Kräfte von Berufsfeuerwehr, Rettungs- und Notarztdienst waren im Einsatz, darunter drei Spezialtrupps mit Atemschutz und einer Drehleiter. Wie das Feuer ausgebrochen ist, wird noch von der Polizei ermittelt. Die Beamten gehen bisher von einem technischen Defekt oder einer brennenden Zigarette aus. Den Schaden an dem Gebäude schätzt die Feuerwehr auf rund 120.000 Euro. Andere Wohnungen in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus waren nicht betroffen.