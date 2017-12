Altkleider-Container: In Wetzlar starb ein Mann, weil er in der Klappe eines Containers eingeklemmt wurde.

Bei dem Versuch, Kleidung aus einem Altkleider-Container zu holen, ist ein Mann an Weihnachten in Wetzlar ums Leben gekommen. Der Kippmechanismus wurde ihm zur tödlichen Falle.

Anwohner fanden am ersten Weihnachtsfeiertag einen 40-Jährigen in einer hilflosen Lage: Der Mann aus Wetzlar hing kopfüber in einem Altkleider-Container im Wetzlarer Stadtteil Hermannstein fest, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen klemmte der Kippmechanismus der Klappe den Mann in Höhe des Bauches ein. Deswegen habe er sich nicht selbst befreien können. Die Feuerwehr musste den Container aufschneiden, um den Mann zu befreien.

Doch die Hilfe kam zu spät. Rettungskräfte versuchten zwar noch, den Mann wiederzubeleben, aber vergeblich. Er war in seiner auswegslosen Lage ums Leben gekommen. Die genaue Todesursache ist noch unklar, die Polizei geht von einem Unfall aus.

Schwere Metallklappe schließt Container

Um Altkleider in diese Art Container werfen zu können, muss eine schwere Metallklappe bedient werden. "Dieser Kippmechnismus ist dem Mann zum Verhängnis geworden", sagte Polizeisprecher Guido Rehr.

Die Polizei geht davon aus, dass das Opfer Kleidung aus dem Container holen wollte. Das komme immer mal wieder vor. In Laubach bei Gießen gab es im vergangenen Jahr einen ähnlichen Todesfall. Um die genaue Todesursache zu klären, beantragte die Staatsanwaltschaft Wetzlar eine Obduktion. Mit einem Ergebnis der Untersuchung sei Anfang kommenden Jahres zu rechnen.

Sendung: hr-iNFO, 28.12.2017, 11.00 Uhr