Ein Feuerwehrfahrzeug vor der Gartenhütte, in der eine Leiche lag Bild © Weitzel

Mann verbrennt in Gartenhütte

Bei einem Brand in einer Gartenhütte im osthessischen Romrod ist ein Mann ums Leben gekommen. Feuerwehrleute entdeckten die verkohlte Leiche.

Ausgerückt war die Feuerwehr wegen eines vermeintlichen Heckenbrandes. Als die Einsatzkräfte am späten Donnerstagabend vor dem Gartengelände am Ortsrand von Romrod (Vogelsberg) stoppten, sahen sie aber schon: Es war eine ganze Hütte, die ausgebrannt war. Drinnen fanden sie eine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche.

Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann. Weitere Angaben über die Identität machte die Polizei Lauterbach am Freitag zunächst nicht. Die Leiche wurde zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin nach Gießen gebracht.

Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. An dem Abend hätten zwei andere Menschen in der Hütte mit dem späteren Opfer zusammengesessen. Noch werde in alle Richtungen ermittelt. Einiges spreche aber dafür, dass Fahrlässigkeit die Ursache sei, sagte ein Polizeisprecher.