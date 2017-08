Beim Überqueren der Gleise ist ein 64-Jähriger bei Rödermark von einer Regionalbahn erfasst worden. Er trug schwere Kopfverletzungen davon.

Bild © picture-alliance/dpa

Ein 64-jähriger Mann wollte am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr die Gleise an einem wilden Bahnübergang in der Nähe des Rödermarker Stadtteils Ober-Roden (Offenbach) überqueren. Dabei wurde er laut Polizei von einer Regionalbahn erfasst.

Der Senior verletzte sich demnach schwer am Kopf und musste mit einem Rettungswagen in ein Offenbacher Krankenhaus gebracht werden. Nähere Umstände zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.