Der aus Marburg stammende Waffenhändler hat ein Jahr nach der Bluttat von München rechtsradikale Ausfälle in einer Vernehmung bagatellisiert. Der 32-Jährige hatte sich laut Chatverläufen nach der Tat anderen Kunden anvertraut.

Nach der Münchener Bluttat mit neun Toten hat sich der aus Marburg stammende Waffenhändler einem anderen Kunden anvertraut und seinen vorläufigen Rückzug vom Waffenhandel angekündigt. "Ich bin derjenige, der Maurächer (Pseudonym des Amokläufers) die (Pistole) Glock verkauft hat und deshalb bin ich gerade total paranoid", schrieb Philipp K. den Ermittlungen zufolge knapp zwei Wochen nach der Tat im August 2016 in einem Waffenforum im Darknet.

Am 22. Juli 2016 hatte der 18-jährige David S. am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschossen und fünf weitere verletzt, ehe er sich selbst tötete. Seine Opfer waren fast durchweg junge Leute mit Migrationshintergrund. "Bis ich mich nochmal in das Business rein bewege, bleibt es jetzt erst mal ruhig", schrieb der Marburger.

"Nichts bei rechtsradikalen Sprüchen gedacht"

Der Zollfahndungsbeamte aus Frankfurt, der den Chatverlauf auswertete, berichtete am Mittwoch vor dem Landgericht München I auch von Vernehmungen des Angeklagten, in denen es um dessen rechtsradikale Wortwahl ging.

Der heute 32-Jährige habe angegeben, er habe den Gruß "Heil Hitler" oder "Hitler lebt" bei Bekannten verwendet und nicht groß darüber nachgedacht, ebenso wenig über Ausdrücke wie "Niggeraffen" und "Türkenratten".

Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung

Die Staatsanwaltschaft wirft Philipp K. fahrlässige Tötung in neun Fällen und illegalen Waffenhandel vor. Er hatte zum Prozessauftakt zugegeben, dem Amokschützen David S. die Pistole Glock 17 sowie mindestens 450 Schuss Munition verkauft zu haben.