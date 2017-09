Mehr als 60 Verletzte durch Reizgas-Attacke an Schule in Runkel

Bei einer Reizgas-Attacke an einer Schule im mittelhessischen Runkel sind mehr als 60 Schüler und eine Lehrerin verletzt worden. Zwei Siebtklässler sollen im Gebäude Pfefferspray versprüht haben.

Für die Schüler der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel (Limburg-Weilburg) nahm der Unterricht am Freitag ein schmerzhaftes Ende. Über 60 Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren sowie eine Lehrerin wurden bei einer Reizgas-Attacke leicht verletzt und kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte.

Pfefferspray versprüht

Verantwortlich für die Tat waren nach ersten Erkenntnissen zwei Siebtklässler. Die zwölf und 13 Jahre alten Jungen sollen gegen 9.30 Uhr im Schulgebäude mit Pfefferspray herumgesprüht haben. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an, um die vielen Verletzten zu versorgen.

Der Schulbetrieb wurde nach dem Vorfall komplett eingestellt. "Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort und haben die Lage im Griff", teilte die Schule auf ihrer Homepage mit. Die Ermittlungen laufen.

Dritter Vorfall in zwei Wochen

Es ist bereits der dritte Vorfall dieser Art innerhalb von knapp zwei Wochen in Hessen. In Kassel kamen vor einer Woche 23 Jungen und Mädchen vorübergehend ins Krankenhaus, weil ein zwölf Jahre alter Mitschüler in einer Turnhalle Pfefferspray versprüht hatte.

Einige Tage zuvor hatte es in Emstal (Kassel) ebenfalls 23 Jugendliche getroffen. Hier war es ein 15 Jahre alter Mitschüler, der in einer Pause im Schulgebäude Reizgas versprüht hatte. Die Polizei wollte prüfen, ob dem Jungen die Kosten für den Großeinsatz in Rechnung gestellt werden können. Helfer waren mit 18 Rettungswagen, drei Notarztfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort.