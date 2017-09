Auf dem Betriebsgelände eines Busunternehmens in Riedstadt sind mehrere Fahrzeuge ausgebrannt. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Ein abgestellter Linienbus auf dem Betriebsgelände eines Busunternehmens in Riedstadt-Crumstadt (Groß-Gerau) fing am Samstag gegen 22.25 Uhr zu brennen an. Nach Angaben von Zeugen breitete sich das Feuer vom Heck auf das gesamte Fahrzeug aus, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Karosserie-Gerippe im Löschschaum

Das Feuer griff in der Folge auf zwei weitere Busse, zwei Autos und einen Anhänger über. Alle betroffenen Fahrzeuge wurden dadurch erheblich beschädigt oder brannten ganz aus. Auf Fotos sieht man Karosserie-Gerippe im Löschschaum stehen.

Die Polizei gibt die Höhe des Schadens mit mehreren hunderttausend Euro an. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist ungeklärt. Erste Hinweise deuten auf eine technische Ursache hin.

