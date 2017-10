zum Artikel Notfallübung in Kriftel : Retter spielen Amoklauf an Schule durch

Kriftel: 250 Rettungskräfte haben in Kriftel einen Einsatz bei einem Amoklauf geübt. Das Szenario: Drei Attentäter dringen in die Schule in Kriftel ein und greifen mit Schusswaffen und Messern Berufsschüler an. [mehr]