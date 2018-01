zum Artikel Stärke 2,5 : Leichtes Erdbeben in Rödermark zu spüren

Rödermark: Ein Knall hat einige Menschen in Rödermark aufgeschreckt. Ein explodierter Blindgänger, dachte die Polizei zunächst. Doch am Ende stellte sich heraus, dass die Erde in Südhessen leicht gebebt hat. [mehr]