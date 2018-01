Bei Unfällen in Hessen sind mehrere Menschen schwer verletzt worden, darunter auch Kinder. In Osthessen waren die Straßen am Dienstagmorgen glatt. In Südhessen prallte ein Kleinlaster gegen eine Brücke.

Unfallstelle auf der B83 bei Alheim Bild © osthessen-news.de

Ein 31 Jahre alter Pkw-Fahrer hat nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen zwischen Eiterfeld-Soisdorf (Fulda) und Hohenroda-Mansbach (Hersfeld-Rotenburg) wegen Straßenglätte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Als er in einer Gefällstrecke bemerkte, dass es glatt war, versuchte der Mann zu bremsen. Sein Auto geriet dabei ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 31-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und wurde dabei schwer verletzt.

Drei Schwerverletzte bei Alheim

Bei einem weiteren schweren Unfall im Kreis Hersfeld-Rotenburg wurden drei Menschen schwer verletzt. Laut Polizei wollte ein 18-Jähriger mit seinem Wagen in der Nähe von Alheim auf die B83 abbiegen. Dabei habe er am späten Montagnachmittag ein anderes Auto übersehen und stieß mit diesem zusammen.

In den beiden Autos mussten drei Insassen von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Den Schaden bezifferte die Polizei auf 25.000 Euro. Die B83 war rund eine Stunde voll gesperrt, weshalb es im Feierabendverkehr zu Behinderungen kam.

Zusammenstoß bei Walluf - vier Verletzte

Auch in Walluf (Rheingau-Taunus) prallten am Montagabend auf der B260 zwei Autos zusammen, bei dem vier Beteiligte verletzt wurden, darunter eine Mutter mit ihren beiden kleinen Söhnen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 60 Jahre alter Fahrer das Auto der Frau übersehen, als er von einem Feldweg aus die Bundesstraße kreuzen wollte.

Die 40 Jahre alte Mutter und ihre beiden zwei und sechs Jahre alten Söhne erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schaden ist noch unbekannt.

Kleinlaster prallt gegen Brücke

Ebenfalls am Montag ist ein Kleinlaster in Heppenheim gegen eine Brücke geprallt. Der 44 Jahre alte Fahrer habe die Höhe einer Bahnunterführung falsch eingeschätzt und sei gegen die Brückenkonstruktion gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann wurde dabei schwer, sein 40 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Der Schaden wurde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Sendung: hr1, 9.1.2018, 7.30 Uhr