Die Frühlingsausflüge am Sonntag sind von einigen schweren Unfällen auf Hessens Straßen überschattet worden. In einem Fall wurde ein 16 Jahre alter Mopedfahrer lebensgefährlich verletzt.

Der Jugendliche war am Sonntagnachmittag auf der B254 zwischen Homberg/Efze (Schwalm-Eder) und Schwalmstadt unterwegs. An der Abfahrt Spieskappel bog ein Auto nach links ab und übersah dabei den 16-jährigen Mopedfahrer. Dieser erlitt nach Angaben der Polizei lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 47 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

Ein weiterer Motorradunfall ereignete sich bei Reinheim (Darmstadt-Dieburg). Dort kam ein 41-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Mann sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher hessenschau.de mit. Der 41-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Auto überschlägt sich nach Überholmanöver

In Kassel zog sich die Mitfahrerin eines Motorradfahrers schwere Verletzungen. Der 32-Jährige hatte laut Polizei auf der Wilhelmshöher Allee die Kontrolle über seine Maschine verloren und war gestürzt. Der Mann wurde leicht verletzt, die 30-Jährige schwer. Sie stieß gegen einen Baumschutzbügel aus Metall.

Die 19-Jährige landete mit ihrem Pkw auf dem Dach. Bild © Einsatzreport Südhessen

Im Odenwald verunglückte eine 19 Jahre alte Fahranfängerin. Die junge Frau verlor auf der L3106 bei Höchst nach einem Überholmanöver die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Dort überschlug sie sich mit dem Auto. Die 19-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

A4: Pkw-Fahrerin bleibt auf Dach liegen

Auf der A4 zwischen dem Kirchheimer Dreieick und Bad Hersfeld überschlug sich am Sonntagabend ein weiteres Auto. Eine Frau war aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Kleinwagen ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke aus Beton gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 08.04.2018, 19:30 Uhr