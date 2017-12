Zwei Verletzte in Wiesbaden

Zwei Bewohner sind beim Feuer in einem Wiesbadener Mehrfamilienhaus verletzt worden – darunter ein Kind. Das von Flüchtlingen bewohnte Gebäude ist nach einem Großeinsatz der Feuerwehr unbewohnbar.

Die Feuerwehr wurde am Freitagmittag zu einem Brand im Wiesbadener Stadtteil Rambach gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das erste Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses bereits vollständig. Weil darin noch Menschen vermutet wurden, stürmten zunächst vier Löschtrupps in das Gebäude. Die Bewohner hatten sich allerdings schon in Sicherheit gebracht.

Zwei Bewohner im Alter von 10 und 31 Jahren erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vor Ort behandelt. Weitere 18 Menschen, darunter auch Bewohner eines angrenzenden Hauses, wurden vorsorglich untersucht, wie die Feuerwehr mitteilte.

150.000 Euro Sachschaden

Das Feuer habe nach kurzer Zeit über geöffnete Fenster auf das Dachgeschoss übergegriffen. Bei den Löscharbeiten sei dann das Dach des Mehrfamilienhauses geöffnet worden. Während die Wohnung im ersten Obergeschoss, in der das Feuer ausgebrochen war, komplett ausbrannte, wurden die anderen beiden Wohnungen durch Rauch und Löschwasser unbewohnbar.

In dem Haus wohnen nach Polizeiangaben mehrere asylsuchende Familien. Sie wurden von Mitarbeitern der Stadt in anderen Wiesbadener Unterkünften untergebracht.

Während des Einsatzes kam es in Rambach zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.