zum Artikel Flüchtlingsheim in Kirchheim : 38-Jähriger sitzt nach tödlicher Messerattacke in U-Haft

Kirchheim: Nach der tödlichen Messerstecherei unter Asylbewerbern in Kirchheim sitzt der Tatverdächtige in U-Haft. Bei dem Vorfall am Sonntag starb ein Mann, ein anderer liegt seitdem im Wachkoma. [mehr]