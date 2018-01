zum Artikel In drei von vier Haushalten : Nordmanntanne ist beliebtester Weihnachtsbaum

In drei von vier Haushalten in Hessen steht als Weihnachtsbaum eine Nordmanntanne. Wer den perfekten Christbaum sucht, sollte laut Naturschützern bedenken: Er ist ist in der Regel mit chemischer Hilfe gewachsen. [mehr]