Wieder ein Großbrand in Frankfurt: Ein Feuer hat eine Waldorf-Kindertagesstätte zerstört. Sie war größtenteils aus Holz gebaut. Die Polizei untersucht, ob ein Zusammenhang zu anderen Bränden wie dem des Goetheturms besteht.

In einer Kindertagesstätte im Frankfurter Stadtteil Dornbusch ist in der Nacht auf Montag Feuer ausgebrochen. Gegen 3.15 Uhr rückte die Feuerwehr aus. Bei Ankunft der Einsatzkräfte schlugen lichterloh Flammen aus den Fenstern. Noch am Morgen waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Glutnester zu löschen. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf etwa 1,5 Millionen Euro.

Die in Holzbauweise errichtete Kita wurde nach Einschätzung der Feuerwehr weitgehend zerstört. Sie gehört zur Waldorfschule, die sich auf dem gleichen Gelände am Sinai-Park befindet. Menschen wurden nicht verletzt.

Wieder brennt ein Gebäude aus Holz

Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Im Lauf des Tages sollen die Ermittlungen zur Brandursache anlaufen. Mit Erkenntnissen zur Frage, ob etwa Brandstiftung vorliegt, sei erst in einigen Tagen oder Wochen zu rechnen, sagte eine Sprecherin.

Gleichwohl erinnern die Umstände - ein Gebäude aus Holz, Ausbruch des Brands gegen 3 Uhr - an mehrere Brände in Frankfurt und Umgebung in jüngster Zeit: Vor eineinhalb Wochen ging das beliebte Ausflugsziel Goetheturm im Stadtwald in Flammen auf. Im Frühsommer brannten der chinesische Pavillon im Bethmannpark und der koreanische Morgentau-Pavillon im Grüneburgpark ab. Im Juli zerstörte ein Feuer den Aussichtsturm auf dem Atzelberg bei Kelkheim (Main-Taunus).

Zwei Straßen unter Wasser

Im Laufe des Tages sollen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen werden. Zu "erheblichen Problemen" kam es laut Polizei durch zwei Wasserrohrbrüche aufgrund der hohen Menge an Löschwasser, die benötigt wurde. Die Friedlebenstraße vor der Kita und die angrenzende Heusenstammenstraße waren überschwemmt und nicht mehr befahrbar, Anwohner mussten ihre Autos umparken. Eine undichte Stelle wurde am Morgen gestopft, die zweite sollte am Montagnachmittag folgen.

Eine Sprecherin des Versorgungsunternehmens Mainova betonte, es sei jedoch nicht klar, dass die Löscharbeiten die Lecks in den Rohren verursacht hätten. Freilich hätten sie sich zur gleichen Zeit aufgetan. Jedoch sei so etwas bislang nicht vorgekommen. Rohrbrüche gebe es immer wieder, das sei bei einem Netz aus 14.000 Kilometern Leitungen normal.