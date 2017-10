Nur Stunden nach einer öffentlichen Fahndung mit Fotos eines missbrauchten kleinen Mädchens haben die Ermittler Opfer und einen Tatverdächtigen identifiziert. Jetzt ist klar: Der mutmaßliche Sextäter stammt aus dem persönlichen Umfeld des Kindes.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat einen mutmaßlichen Sexualstraftäter ausfindig gemacht und festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 24-jährigen Mann aus dem persönlichen Umfeld des Kindes, das er missbraucht haben soll. das teilte das BKA am Dienstag mit.

Demnach wird dem Mann schwerer sexueller Missbrauch von Kindern sowie Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie vorgeworfen. Der Beschuldigte wird im Laufe des Dienstags dem Haftrichter vorgeführt.

Die Festnahme erfolgte bereits am Montag. Zuvor waren die Ermittler mit Fotos des Mädchens an die Öffentlichkeit gegangen. Aufgrund einer der vielen Hinweise konnten sowohl Opfer als auch der mutmaßliche Täter identifiziert werden. In der Wohnung des Verdächtigen wurden zudem Beweismittel sichergestellt.

Bundeskriminalamt @bka #Fahndung ist erfolgreich BEENDET (Verdacht des schweren Missbrauch eines Kindes) #BKA sagt DANKE. Bitte Bilder wegen Opferschutz löschen.

Der Tatverdächtige soll im Zeitraum von Oktober 2016 bis Juli 2017 ein vier Jahre altes Kind mehrfach schwer sexuell missbraucht, den Missbrauch gefilmt und auf einer kinderpornografischen Plattform im Darknet verbreitet haben.

Kind wieder in elterlicher Obhut

Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sagte am Abend zu Bild: "Er ist deutscher Staatsbürger. Der Mann wird zurzeit befragt. Das Mädchen ist ebenfalls Deutsche und vier Jahre alt." Es sei von einem Polizeipsychologen untersucht worden und sei wieder in elterlicher Obhut.

Der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte Ungefuk, dem Kind gehe es den Umständen entsprechend gut. Nach Bild-Informationen erfolgte die Festnahme in Niedersachsen. Der dpa gegenüber wollte Ungefuk das zunächst nicht kommentieren.

Amtsgericht Gießen erlaubte Fahndung

Trotz bis dahin aufwendiger Fahndungsmaßnahmen war es den Ermittlern zunächst nicht gelungen, den laut BKA äußerst vorsichtig agierenden Tatverdächtigen zu überführen. Von ihm hatten bislang keine Bild- und Videoaufnahmen vorgelegen.

Deswegen hatte das Amtsgericht Gießen eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildaufnahmen des Opfers angeordnet. Diese Maßnahme führte die Ermittler nun auf die Spur des mutmaßlichen Kinderschänders. Es habe Anhaltspunkte gegeben, dass das Opfer bis zuletzt dem Zugriff des Tatverdächtigen ausgesetzt war.

