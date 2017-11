Bei einem Unfall in Nordhessen ist ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. Er war wohl alkoholisiert und zu schnell unterwegs, als er mit seinem Wagen von der Straße abkam.

Der Mann war nach Polizeiangaben am Donnerstagabend auf der L3080 bei Breuna (Kassel) unterwegs, als er mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich sein Wagen mehrfach und kam in einem Feld auf dem Dach zum Liegen.

Ein 36 Jahre alter Ersthelfer konnte den Unfallfahrer aus dem Wrack befreien, ehe die Rettungskräfte eintrafen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, weil der 28-Jährige zu schnell unterwegs und alkoholisiert war, so die Polizei. Der Mann saß alleine in dem Auto.