Sender, Kamera, Akkus - alles dabei. Dieses Equipment wurde an dem 39-Jährigen entdeckt. Bild © Polizeipräsidium Südhessen

Wozu lernen, wenn man Freunde und ein Funkgerät hat? Ein 39-Jähriger wollte sich in Heppenheim den Führerschein erschummeln und sandte die Bilder des Fragebogens nach draußen.

Technisch kreativ wollte sich ein 39-Jähriger in Heppenheim (Bergstraße) am Montagmorgen den Führerschein erschummeln. Die Polizei teilte mit, dass der Mann aus dem nahen Fürth zur theoretischen Prüfung beim TÜV erschien. Unter seiner Jacke: eine Kamera und ein Funksender samt Akkus. In seinem Ohr steckte ein Kopfhörer.

Mit der Kamera filmte er während der Prüfung den Fragebogen ab und erhielt dann per Funk die Infos, wo er seine Kreuze setzen solle.

Halbes Jahr Sperre

Allerdings bemerkte der Prüfer das Equipment, das unter der Jacke hervorschaute. Er rief die Polizei. Der Komplize außerhalb des Prüfungszimmers wurde nicht gefasst, auch wenn er aufgrund der Ausstattung nicht weit entfernt gewesen sein kann.

Die Führerscheinstelle hat den 39-Jährigen nun für ein halbes Jahr gesperrt. Ein Straftatbestand wie Betrug oder Urkundenfälschung habe aber nicht vorgelegen, sagte eine Polizeisprecherin, da kein wirtschaftlicher Schaden entstanden sei. Ob es der erste Führerschein des Mannes werden sollte, konnte die Sprecherin nicht sagen.

