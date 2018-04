In diesem Haus wurde die Frau am Donnerstagmorgen gefunden.

In diesem Haus wurde die Frau am Donnerstagmorgen gefunden. Bild © hr

39-Jährige tot in ihrem Haus in Langen gefunden

Eine zweifache Mutter ist am frühen Donnerstagmorgen tot in ihrem Haus in Langen gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

Ein 46-Jähriger war am Donerstag gegen 7 Uhr bei der Polizei in Langen (Offenbach) erschienen und hatte erklärt, seine Frau sei gestorben. Die Polizisten fanden die leblose 39-Jährige anschließend in dem Haus des Paares. Die beiden Kinder des Paares im Alter von 13 und 16 Jahren seien ebenfalls im Haus gewesen, so die Staatsanwaltschaft.

"Nach erstem Anschein dürfte die Fau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein", teilten die Beamten mit. Woraus die Ermittler das schließen, konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstagvormittag noch nicht sagen.

Die Hintergründe sind unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen auch, ob der Ehemann der Frau mit der Tat in Verbindung steht.

Sendung: YouFM, Update, 05.04.2018, 11 Uhr