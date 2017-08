Weil er eine 74-Jährige aus Habgier erdrosselt hat, hat das Landgericht Kassel den Täter zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Beute damals: 30 Euro.

Die Richter des Kasseler Landgerichts sahen es am Montag als erwiesen an, dass der 42 Jahre alte Mann im Mai 2016 die Rentnerin im Kassler Stadtteil Niederzwehren aus Habgier erstickt hat. Dem Urteil waren sieben Verhandlungstage vorausgegangen.

Der Täter hatte während des Prozesses behauptet, der Tod der Seniorin sei ein Versehen gewesen. Das Gericht glaubte ihm aber nicht. Laut Urteil brauchte der damals arbeitslose Mann unbedingt Geld, um seine Miete zu zahlen.

Opfer wohnte neben Elternhaus

Am 16. Mai 2016 suchte der Verurteilte demnach die Seniorin, die neben seinem Elternhaus wohnte, auf und bat sie um 400 Euro. Als diese ihm das Geld verweigerte, erstickte er sie. Dabei habe er seine Hand so massiv auf ihren Mund gedrückt, dass sie erhebliche Verletzungen im Gesicht davontrug. Der erhebliche Kraftaufwand zeige, dass der Angeklagte den Tod billigend in Kauf nahm. Anschließend nahm er 30 Euro aus dem Geldbeutel der Frau und floh.